Disneyland Paris

Nieuwe tv-commercial Disneyland Paris focust op één meisje

Een nieuwe tv-commercial van Disneyland Paris staat in het teken van één meisje. De 45 seconden durende reclamespot bestaat uit één lang shot waarin de hoofdrolspeelster Disney-figuren tegenkomt en verschillende bekende Disney-attracties achter elkaar beleeft.



Dat zijn Mad Hatter's Tea Cups, Phantom Manor, The Twilight Zone Tower of Terror, Buzz Lightyear Laser Blast en Big Thunder Mountain. Ook het piratenschip van Kapitein Haak en Darth Vader uit Star Wars komen voorbij. Verder laat het meisje zien hoe ze vliegt als Marvel-superheld Spider-Man.





De soundtrack is het klassieke nummer The Sorcerer's Apprentice, bekend geworden door de Disney-film Fantasia uit 1940. Het filmpje eindigt met het vuurwerk van avondspektakel Disney Illuminations en de slogan 'Waar zou de wereld zijn zonder magie?'. De stijl van de nieuwe commercial doet denken aan de populaire filmpjesapp TikTok.

