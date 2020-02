Drayton Manor

Engels pretpark geteisterd door overstromingen

Het Engelse pretpark Drayton Manor heeft de poorten noodgedwongen gesloten vanwege overstromingen. Enorme wateroverlast zorgt ervoor dat het attractiepark voorlopig geen bezoekers kan ontvangen. Eigenlijk zou een deel van het park deze voorjaarsvakantie geopend zijn.



In februari is normaal gesproken themagebied Thomas Land toegankelijk, met een groot aantal kinderattracties gebaseerd op de tv-serie Thomas & Friends, in Nederland bekend als Thomas de Trein. Sinds maandag blijft het park echter dicht.





ZIE OOK: Meisje overleden na ernstig ongeluk met wildwaterbaan



"In verband de ernstige overstromingen hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om het park te sluiten voor schoonmaakwerkzaamheden", meldt Drayton Manor op Facebook. "Ons team werkt onvermoeibaar hard om het park zo snel mogelijk weer op orde te krijgen." Waarschijnlijk zijn bezoekers vanaf zaterdag weer welkom.



Zomerseizoen

Wie al tickets had besteld, kan contact opnemen met de klantenservice. Op woensdag 25 maart begint het zomerseizoen van Drayton Manor.













ZIE OOK: Attractiepark in Engeland zet loopingachtbaan te koop