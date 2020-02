Disneyland Paris

Nu ook schuttingen bij ingang Walt Disney Studios in Disneyland Paris

Het aantal schuttingen in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris blijft groeien. Van het themapark was al weinig meer over sinds de sluiting van een groot aantal attracties, waardoor bezoekers tegenwoordig aan de lopende band geconfronteerd worden met werkzaamheden en afzettingen.



Nu is ook de ingang van het park verdwenen achter bouwschuttingen. De grote entreepoort en een deel van entreeplein Front Lot werden afgesloten. Voor mensen die het park willen betreden zijn alleen de meest linkse toegangspoortjes nog toegankelijk.





Eenmaal binnen treffen bezoekers een minibestemming aan met slechts twee themagebieden: Toon Studio en Production Courtyard. De rest van het park is verstopt achter schuttingen.



Transformatie

Het Walt Disney Studios Park ondergaat momenteel een enorme transformatie. Er komen drie nieuwe themagebieden die in het teken staan van Marvel, Frozen en Star Wars. Over ongeveer vijf jaar moeten alle uitbreidingen af zijn. In de tussentijd blijft het park gewoon geopend.

























