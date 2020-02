Disneyland Paris

Disneyland Paris blundert met domme vragen op Twitter

De webcare-afdeling van Disneyland Paris is aan het slapen. Op Twitter vraagt het officiële account van Disneyland vandaag aan verschillende fans toestemming om hun foto's te mogen gebruiken op de socialmedia-kanalen van Disney. Er is alleen één probleem: de foto's zijn helemaal niet gemaakt door de fans, maar door Disney zelf.



Een hoop fans plaatsten onlangs een reeks officiële promotiefoto's voor een nieuwe Frozen-show op Twitter. Die werden beschikbaar gesteld door Disneyland Paris. Dat weerhield Disney er niet van om op vijf tweets met promotiemateriaal de volgende absurde tekst te reageren: "Very nice picture. Could we share it on our social media accounts and website? Please reply with #yes and mention @DisneylandParis to agree with our terms and conditions."





Met andere woorden: Disney vraagt toestemming aan derden voor het gebruiken van officiële Disney-foto's. Het gaat niet om geautomatiseerde reacties: ze worden handmatig geplaatst als medewerkers van Disneyland vinden dat een foto de moeite waard is. Sommige foto's kwamen zelfs meerdere keren voor in verschillende tweets.



Verbaasd

Bovendien was het overduidelijk dat de foto's in de berichten van Disney zelf afkomstig zijn: dat stond er steeds netjes bij, in het Engels. De fans in kwestie reageren verbaasd. "Ik bedoel, het zijn je eigen foto's, maar prima, denk ik?", laat fanaccount The DLP Geek weten. "Vragen jullie nou echt of jullie je eigen officiële foto's mogen delen?", verzucht ene Nikki.



Disneyland Paris beheert op Twitter maar liefst negen verschillende officiële accounts. Dat zijn @DisneylandParis, @EuroDisney, @DLPpressnews, @EuroDisneyEN, @Disney_Emploi, @DisneyParis_EN, @DisneylandNL, @DisneylandNL_PR en @DLPHelp. De tweets in de kwestie werden geplaatst door @DisneyParis_EN.





