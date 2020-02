Plopsa Station Antwerpen

Nieuwe naam van verlieslijdend pretpark Comics Station bekend

Het verlieslijdende pretpark Comics Station Antwerp krijgt niet alleen een nieuwe eigenaar, maar ook een nieuwe naam. Nu de Plopsa Group het overdekte attractiepark in treinstation Antwerp-Centraal heeft overgenomen, wordt de naam gewijzigd in Plopsa Station Antwerpen.



Dat bevestigt een woordvoerder van Plopsa aan Looopings. "We vonden het belangrijk om de link met de ligging en het verleden te behouden", aldus de voorlichter.





De trekpleister is sinds half november vorig jaar dicht vanwege financiële problemen. Een faillissement lag op de loer. Dankzij de overname is de toekomst van het pretpark, dat in het teken stond van Belgische striphelden, veiliggesteld.



De komende tijd worden verschillende attracties aangepast. Stripfiguren als Suske en Wiske, Jommeke en Urbanus krijgen gezelschap van Studio 100-karakters als Maya de Bij en clown Bumba.



Eind 2020

Wanneer bezoekers weer welkom zijn, is nog niet duidelijk. In eerste instantie sprak men over een heropening op zaterdag 4 april. Later werd dat moment uitgesteld naar woensdag 1 juli. Nu staat op de officiële Plopsa-site dat het attractiepark pas "eind 2020" weer toegankelijk is.

