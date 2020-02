Zoo Krefeld

Geen dertig maar ruim vijftig dieren dood door brand in Duitse dierentuin

De grote brand in de Duitse dierentuin Zoo Krefeld heeft aan veel meer dieren het leven gekost dan gedacht. Dat laat de gemeente Krefeld weten in een verklaring. Tijdens de nieuwjaarsnacht brandde het apenhuis van het dierenpark af. Tot nu toe werd gesproken over zo'n dertig dode dieren.



Nu blijkt dat meer dan vijftig dieren de vuurzee niet overleefd hebben. Naast gorilla's, orang-oetans en een chimpansee gaat het bijvoorbeeld om leeuwaapjes, zwartstaartzilveraapjes, witgezichtsaki's en dwergzijdeaapjes. Ook epaulettenvleerhonden en tal van tropische vogels werden het slachtoffer van de brand.





De enige overlevenden zijn de twee chimpansees Bally en Limbo, die onverwachts uit het apenhuis gered konden worden. Zij maken het naar omstandigheden goed, aldus Zoo Krefeld. De dieren verblijven tijdelijk in een apart hok in de gorillatuin, die niet getroffen werd door de brand. Op termijn verhuizen ze naar een andere dierentuin. Daarvoor worden momenteel contacten gelegd.



Jaren voorbij

"Het is voor deze zeer sociale dieren van groot belang dat ze weer in contact komen met andere chimpansees", meldt het park. "Want voordat er weer een nieuw apenhuis gebouwd is in Krefeld en er een nieuwe groep gevormd kan worden, gaan er jaren voorbij."



De brand werd veroorzaakt door een illegale wensballon. Vandaag is begonnen met het demonteren van de restanten van het apenhuis. Daarvoor worden twee grote graafmachines en een kraan gebruikt. De werkzaamheden moeten binnen vier tot zes weken afgerond zijn.





