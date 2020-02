Europa-Park

Europa-Park viert carnaval in zwembad Rulantica: polonaise in het water

Wie carnaval dit jaar op een originele manier wil vieren, kan terecht in Europa-Park. Het populaire Duitse attractiepark blijft tot eind maart gesloten, maar de overdekte waterwereld Rulantica is wel toegankelijk. Daar wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij carnaval.



Van donderdag 20 februari tot vastenavond - dinsdag 25 februari - vinden er extra activiteiten plaats. Doorgewinterde carnavalsfans kunnen terecht in de versierde buitenbar Tempel Krog. Overdag worden er carnavalsdeuntjes gedraaid, 's avonds zorgt een dj met feestmuziek voor "waterpolonaise".





Kinderen kunnen airbrush-tatoeages laten zetten. Voor hen staat er ook extra entertainment op het programma. Verder wordt er gezorgd voor een speciaal fotopunt.



Geen zorgen

Wie geen liefhebber is van carnaval, hoeft zich volgens Europa-Park geen zorgen te maken. "Maak je geen zorgen, de typische Rulantica-sfeer zal niet worden verstoord", belooft Europa-Park op social media. "Ook niet-carnavalsfans kunnen van hun verblijf genieten."



Rulantica opende eind november 2019. De Scandinavische waterwereld is bijna het hele jaar open, ook buiten het pretparkseizoen. Tickets kosten 42,50 euro aan de kassa.

