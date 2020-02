Efteling

Efteling verbouwt restaurant vanwege komst nieuwe achtbaan

De Efteling grijpt de komst van de nieuwe achtbaan Max & Moritz aan om een bestaand restaurant te verbouwen. Horecalocatie De Steenbok ondergaat de komende maanden een grote renovatie. De nieuwe naam wordt Frau Boltes Küche. Er zijn nog geen ontwerpen beschikbaar.



Vandaag starten de werkzaamheden. De aanpassingen gebeuren stapsgewijs: de komende tijd blijft het snackrestaurant in principe gewoon geopend. "Het is voor ons een grote en belangrijke locatie", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Mogelijk gaat het restaurant een korte periode dicht, maar dit proberen we tot een minimum te beperken."





Frau Boltes Küche speelt in op het verhaal van Max & Moritz, over twee kwajongens die verschillende streken uithalen in hun dorp. Het vernieuwde restaurant is gebaseerd op een streek waarin de twee jongens kippen stelen uit de pan van hun buurvrouw Frau Bolte.



Ondergronds

Het assortiment zal bestaan uit friet, snacks en kipsnacks. Achter de schermen worden meer wijzigingen doorgevoerd. "Na de onderhoudsperiode wordt in Frau Boltes Küche gasloos gekookt en is de ondergrondse infrastructuur geoptimaliseerd", laat de Efteling weten. Naar verwachting is het hele gebied in de loop van het zomerseizoen af.



De laatste verbouwing van De Steenbok dateert van 2012. Toen werd het restaurant gedecoreerd als het clubhuis van een bobsleevereniging, passend bij de naastgelegen Bob. Die heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de dubbele familieachtbaan Max & Moritz.



Opties

Eerder liet de Efteling ontwerpen zien voor een volledig nieuw restaurant in de stijl van Max & Moritz, met de voorlopige titel Backerei Belhamel. Een woordvoerster kan nog niet bevestigen dat dit project niet doorgaat. "We bekijken altijd verschillende opties. Voorlopig kan ik alleen de komst van Frau Boltes Küche bevestigen."

