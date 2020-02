Europa-Park

Europa-Park bevestigt: achtbaan gesponsord door controversiële Russische gaspijpleiding

Europa-Park gaat een samenwerking aan met een controversiële partij. De populaire achtbaan Blue Fire wordt vanaf dit jaar gesponsord door de omstreden Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Rusland en de Verenigde Staten ruziën al geruime tijd over de aanleg van de 1200 kilometer lange onderzeese pijplijn.



Nord Stream 2 moet ervoor zorgen dat straks enorme hoeveelheden Russisch gas direct Duitsland in gepompt kunnen worden. De Amerikanen willen voorkomen dat Rusland door de gaslevering te veel invloed krijgt in West-Europa. Ook Polen en Oekraïne zijn fel tegen het miljardenproject.





Het aanleggen van Nord Stream 2 is al bijna af. Eind december voerde de Amerikaanse president Donald Trump sancties in tegen bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding. Daarop schortte een Zwitserse firma die het laatste deel zou bouwen de werkzaamheden op. Een Russisch schip moet dat karwei nu overnemen. Door de maatregel bestaat onzekerheid over de oplevering. De Russische president Vladimir Poetin verwacht dat Nord Stream 2 uiterlijk begin 2021 in gebruik genomen kan worden.



Commotie

Alle onenigheid en internationale commotie heeft Europa-Park niet afgeschrikt. Vanaf komend voorjaar kunnen bezoekers van het Duitse attractiepark een ritje maken in 'Blue Fire Megacoaster powered by Nord Stream 2'. In het verleden werd de attractie gesponsord door de Russische gasleverancier Gazprom, de uitbater van Nord Stream 2.



"De samenwerking tussen Europa-Park en Nord Stream 2 is de voortzetting van het langdurige partnerschap met Gazprom", laat het pretpark weten. "Vanaf 2020 zal de focus liggen op het centrale Europese infrastructuurproject Nord Stream 2, dat deel uitmaakt van Gazprom en ondersteund wordt door vijf Westerse investeerders."



Logo

Op social media reageren pretparkfans sceptisch op de verandering en het nieuwe logo, dat dezelfde kleurstelling heeft als het officiële beeldmerk van Nord Stream 2. "Het logo werd gemaakt door onze sponsor", reageert Europa-Park.



De keuze voor het omstreden project verdedigt men als volgt: "Nord Stream 2 is een Europees project dat bijdraagt aan de veiligheid en efficiëntie van de energievoorziening van alle Europese landen en samenwerkt met meer dan 670 bedrijven uit 25 landen. Europa-Park is een geschikt platform om de Europese veelzijdigheid van het project te benadrukken."



Gesloopt

Looopings kon vorige maand al melden dat Blue Fire een andere sponsor zou krijgen. De interactieve wachtrij bij de lanceerachtbaan, die eerder in het teken stond van Gazprom, is al gesloopt. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe Nord Stream 2 Dome, met een acht minuten durende propagandafilm over de gasleiding. Europa-Park gaat op zaterdag 28 maart weer open.









