Camelot Theme Park

Pijnlijke beelden: klassieke achtbaan uit 1987 wordt gesloopt

Er blijft niets meer over van een klassieke achtbaan in een verlaten Brits pretpark. Camelot Theme Park, gelegen in het Engelse district Cheshire East, sloot eind 2012 definitief vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Eén van de rollercoasters, de 26,5 meter hoge Knightmare, bleef tot nu toe onaangetast.



Ruim acht jaar later is de sloop alsnog begonnen. Pijnlijke beelden op YouTube laten zien hoe een groot deel van de baan al met de grond gelijk is gemaakt. Veel fans hoopten dat Knightmare zou worden overgenomen door een ander pretpark. Die optie is nu van tafel.





De constructie wordt langzaam maar zeker verpulverd en verwerkt tot schroot. Knightmare, gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer, opende in 2007. Daarvoor stond de baan negentien jaar lang in een Japans attractiepark, onder de namen Bavarian Mountain Railroad en BMRX.



Trein

De trein van Knightmare was enkele jaren geleden nog betrokken bij een verkeersongeluk. In 2017 belandde de volledige achtbaantrein op straat. Er vielen geen gewonden.

