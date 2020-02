Phantasialand

Vlogger neemt stiekem kijkje bij nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y.

Een Duitse vlogger heeft stiekem een kijkje genomen bij de nieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand. Het Duitse pretpark is momenteel gesloten, maar dat weerhield een pretparkfan van YouTube-kanaal Freizeitpark Blog er niet van om te gaan filmen bij de intrigerende rollercoaster.



F.L.Y. is volgens Phantasialand de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Naar verwachting gaat de mysterieuze attractie later dit jaar open. In de vlog is te zien hoe een bouwzeil dat de bouwplaats moet afschermen omhoog waait door de harde wind. Dat zorgt voor een unieke blik op de attractie.





Phantasialand heeft het niet zo op pottenkijkers. Het management van het attractiepark eist regelmatig dat fansites bouwfoto's verwijderen. Toch maakt de vlogger zich geen zorgen. "Er werd niets van gezegd", schrijft hij. "Ik heb niets illegaals gedaan. Alles was zichtbaar vanaf de buitenkant."



Steigers

De achtbaan hoort bij themagebied Rookburgh, waar ook het nieuwe Hotel Charles Lindbergh is gebouwd. Nu de steigers zijn weggehaald, is de voorgeval van het hotel goed te zien. Er staat ook een grote schoorsteen.

































