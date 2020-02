Skyline Park

Innovatieve achtbaan in Duits pretpark al na drie jaar dicht

Een opvallende lanceerachtbaan in een Duits pretpark wordt al na drie seizoenen gesloten. De rollercoaster Sky Dragster, gelegen in het Zuid-Duitse Skyline Park, is dit jaar niet meer operationeel. Dat blijkt uit de nieuwe plattegrond van het park. Daarop ontbreekt de innovatieve attractie.



Sky Dragster opende in de zomer van 2017 als een prototype van de Duitse fabrikant Maurer Rides. Het gaat om een zogeheten spike coaster: een elektrisch aangedreven achtbaan met losse karretjes voor twee personen. In de voertuigen zit een motor. Passagiers kunnen met behulp van hendels aan het stuur zelf invloed uitoefenen op de snelheid.





De interactieve attractie werd jarenlang geteisterd door technische problemen. Het kwam regelmatig voor dat karretjes halverwege de baan stilstonden. Nu lijkt het definitief over en uit voor de achtbaan. Het is niet duidelijk of de coaster wordt gesloopt of verplaatst. Skyline Park heeft daar nog niets over bekendgemaakt.



Uitgesteld

Een soortgelijke attractie van Maurer Rides opende afgelopen zomer in het Italiaanse pretpark Mirabilandia. Ook die baan - Desmo Race - had veel last van kinderziektes. De opening werd meermaals uitgesteld en ook daarna was de coaster regelmatig dicht.



Ondanks de complicaties heeft de leverancier nog steeds veel vertrouwen in het attractietype. "Maurer Rides heeft met Desmo Race in Mirabilandia bewezen dat de spike perfect werkt als een motorachtbaan", schreef het bedrijf afgelopen week trots op social media. Verder zijn er plannen om een spike coaster te installeren op een cruiseschip.





