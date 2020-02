Disneyland Paris

Stroomstoring in Disneyland Paris: attracties dicht

Een stroomstoring heeft zondagavond voor problemen gezorgd in Disneyland Paris. Nagenoeg alle attracties moesten rond 18.30 uur gesloten worden. Verlichting bleef aan, maar mechanische attracties vielen stil. De oorzaak is niet bekendgemaakt.



Mogelijk had het voorval te maken met de harde wind. Eerder op de dag werd de dagelijkse parade Disney Stars on Parade geschrapt vanwege zware windstoten, net als een week eerder. Avondspektakel Disney Illuminations ging wel door, maar zonder het gebruikelijke vuurwerk. Hetzelfde gold voor de Star Wars-avondshow in het Walt Disney Studios Park.





ZIE OOK: Nauwelijks shows en parades in Disneyland Paris door storm



Door de storing konden bezoekers tijdelijk geen ritje maken in attracties als Pirates of the Caribbean, Indiana Jones and the Temple of Peril, Crush's Coaster, Hyperspace Mountain, Phantom Manor, Ratatouille: The Adventure, Peter Pan's Flight en Star Tours: The Adventures Continue.



Opgestart

Tussen 19.00 en 19.30 uur werden de meeste getroffen attracties weer opgestart. Beide Disney-parken sloten om 20.00 uur. Maandagochtend deden zich geen problemen meer voor.



Afgelopen najaar werd Disneyland Paris ook al geteisterd door een stroomstoring. Toen kwam er ook geen inhoudelijke verklaring.

ZIE OOK: Disneyland Paris schakelt stroom uit in hotel: moet van de Franse wet