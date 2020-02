DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort sluit de poorten opnieuw

DierenPark Amersfoort heeft de poorten opnieuw onaangekondigd gesloten. Vanwege storm Dennis kregen bezoekers rond het middaguur het verzoek om de dierentuin te verlaten. Dat laat het park weten op social media.



Zware windstoten zouden voor onveilige situaties kunnen zorgen. "Aan de veiligheid van de dieren is gedacht, zij verblijven op veilige plekken", staat in een Facebook-bericht.





Bezoekers laten in de reacties weten de beslissing te begrijpen. "Het viel nog mee tot aan het eind van ons rondje een hele grote tak naar beneden was gekomen", schrijft Vivian Pol. "Snap dat ze dan de keuze maken om het park te sluiten, veiligheid voor alles!" Rianne van Dijk is het daarmee eens. "Bij de giraffen stond inderdaad veel wind. Het was wel heel lekker rustig overal."



Morgen

Vorige week zondag was DierenPark Amersfoort ook dicht. Naar verwachting is de dierentuin morgen wel weer open.

