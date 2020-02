Efteling

Unieke Efteling-hamsters te koop bij Albert Heijn

Albert Heijn verkoopt vanaf maandag speciale Efteling-hamsters. Klanten van de supermarktketen kunnen dan hamstersknuffels mee naar huis nemen met bekende Efteling-kostuums aan. De schattige dieren zijn verkleed als een elfje uit Droomvlucht, Draak Lichtgeraakt, Roodkapje en de Vliegende Fakir.



De knuffels worden niet in het attractiepark verkocht. Ze zijn voor 7 of 8 euro verkrijgbaar bij de meeste AH-supermarkten. Hamsters zijn al jaren de mascottes van Albert Heijn. Ze werden jaren geleden geïntroduceerd ter gelegenheid van de Hamsterweken.





Bij Albert Heijn kan van maandag 17 februari tot en met zondag 1 maart gespaard worden voor korting op Efteling-tickets. Bij 5 euro aan boodschappen krijgen klanten één zegel. Een volle spaarkaart - met vier zegels - is goed voor 9,50 euro korting op toegangskaarten van 45 euro, die het hele jaar geldig zijn, of 12,50 euro korting op laagseizoentickets van 41 euro.

















