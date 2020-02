Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen is eerste dierentuin met wasberen, stinkdieren en zeehonden in één verblijf

In Wildlands Adventure Zoo Emmen leven sinds kort drie diersoorten met elkaar samen. Het dierenpark heeft wasberen, stinkdieren én zeehonden bij elkaar gezet in één verblijf. Volgens Wildlands gaat het om een unieke combinatie die nog in geen enkele andere dierentuin voorkomt.



Op de plek van het oude pinguïnverblijf verscheen een enorme houtzagerij met de naam Raccoon Creek. In december werden de wasberen al verwelkomd. De stinkdieren volgden begin februari. Half februari arriveerden de zeehonden.





Raccoon Creek is nog in aanbouw. Deze week mochten bezoekers alvast een kijkje nemen. Na de voorjaarsvakantie, op maandag 2 maart, gaat het verblijf weer tijdelijk dicht. "Voor de laatste werkzaamheden", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Aan de andere kant van de houtzagerij moet een groot vogelverblijf komen. "Het project is dus nog niet afgerond."





















