Wethouder zet streep door plannen voor attractiepark HollandWorld: 'Schandalig'

De bouw van een gigantisch attractiepark in Noord-Holland staat op losse schroeven. Er zijn al geruime tijd plannen voor de komst van themapark HollandWorld, in de buurt van Schiphol. Na een lange periode van onzekerheid lijkt de gemeente Haarlemmermeer het project nu af te schieten.



CDA-wethouder Mariëtte Sedee ziet de toeristische trekpleister niet zitten. Ze noemt de plannen onhaalbaar omdat er geen goede bereikbaarheid gegarandeerd kan worden. "We willen en woningbouw, en bedrijventerreinen en infrastructuur", vertelt ze in het Haarlems Dagblad. "Dat kan niet allemaal met ook nog een themapark van dat formaat erbij. We moeten uitgaan van realistische mogelijkheden."





HollandWorld moet een verzameling worden van verschillende dagattracties gebaseerd op de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Het themapark zou op termijn goed zijn voor maar liefst vier miljoen bezoekers per jaar. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat toeristen minder vaak uitwijken naar het drukke Amsterdam.



Verontwaardigd

Hans van Driem, initiatiefnemer van HollandWorld en oud-directeur van Walibi Holland, reageert verontwaardigd. "Officieel hebben we nog niets gehoord van de wethouder", laat hij aan Looopings weten. "Wij zijn nog steeds in afwachting van de resultaten van het milieueffectrapport. Schandalig dat we dit in de krant moeten lezen."



Van Driem laat het project in ieder geval niet vallen. Over de bereikbaarheid zegt hij: "Dit betekent dat pas in 2028 eventueel de eerste fase open kan gaan, wanneer een vierbaansweg aangelegd is. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Wordt vervolgd."

