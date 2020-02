Walibi Holland

Bijzondere verrassing in Walibi Holland: superfan mag oude mascotte nog één keer zien

Walibi Holland heeft een toegewijde fan op een bijzondere manier verrast. Onlangs werd duidelijk dat het pretpark dit jaar kiest voor een nieuwe mascotte, tot groot verdriet van Walibi-fanaat Destiny van der Ben (18). Toen ze op Valentijnsdag nietsvermoedend naar Walibi kwam, bleek dat er iets speciaals voor haar was geregeld.



De superfan dacht dat ze naar het gesloten attractiepark zou gaan om een vlog op te nemen over winterse werkzaamheden, zoals ze vaker doet. Maar toen ze bij de ingang aankwam, bleek dat de entreepoort open was. Aan de poort hing een roos en een emotioneel gedicht over het naderende afscheid van de mascotte.





"Speciaal voor jou is Walibi Holland vandaag open en jij mag als enige naar binnen lopen", stond in het gedicht. "Deze Walibi vertrekt over een paar weken, voordat ik ga wil ik je nog even spreken. Deze middag is van ons alleen, kom nu naar Merlin's Magic Castle meteen. Volg de Valentijnsborden naar het kasteel, waar ik iets bijzonders voor jou afspeel."



Fotoshoot

De ontvangstruimte van de attractie was voorzien van kaarsjes en rozenblaadjes. Van der Ben werd welkom geheten door de bekende oranje kangoeroe, waarna de twee samen keken naar een diapresentatie met foto's die ze de afgelopen jaren samen met de mascotte had genomen. Als klap op de vuurpijl kreeg ze op verschillende plekken in het park een professionele fotoshoot.







De fan is het pretpark naar eigen zeggen ontzettend dankbaar. "Dat ze zo veel moeite hebben gedaan voor een fan is echt onbeschrijfelijk", vertelt ze in een vlog over de bijzondere middag. "Ik heb echt nog nooit zo'n mooi moment meegemaakt met Walibi. Dit is denk ik zowel de beste als de ergste dag van mijn leven."



Begrijpen

Van der Ben realiseert zich dat veel mensen haar voorliefde voor het figuur niet zullen begrijpen. "Ik snap dat heel veel mensen zoiets hebben van: het is maar een mascotte." Voor de fan speelden Walibi en zijn vrienden de afgelopen jaren echter een veel grotere rol van betekenis. "Er zal vast ook wel haat komen, maar daar doe je niks aan."



De vernieuwde Walibi doet zijn intrede op zaterdag 4 april.

