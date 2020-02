Disneyland Paris

Nieuwe Frozen-attractie Disneyland Paris wordt darkride met bootjes

De nieuwe Frozen-attractie die Disneyland Paris binnen enkele jaren gaat openen, wordt een grote darkride met bootjes. Dat blijkt uit bouwtekeningen voor de uitbreiding, opgevraagd bij de gemeente door fansite DLP Report. Op de plannen is een waterbaan zichtbaar met ongeveer tien scènes.



Het concept wordt vergelijkbaar met de attractie Frozen Ever After in het Amerikaanse Disney-park Epcot (Florida), geopend in 2016. De versie in Parijs wordt wel ruimer van opzet, met een langere overdekte wachtrij, een groter gebouw, ruimere boten en mogelijk ook extra scènes.





In Frozen Ever After wordt het verhaal van de eerste Frozen-film verteld tijdens een overdekte vaartocht van ongeveer vijf minuten. Bezoekers maken kennis met sneeuwman Olaf, rendier Sven, een trollenfamilie en hoofdpersonages Anna, Elsa en Kristoff. Hoogtepunt is een bezoek aan het ijspaleis van Elsa, waar ze het beroemde nummer Let It Go ten gehore brengt.



Animatronics

Dankzij verschillende wissels wordt een deel van de baan achteruit afgelegd. De darkride wordt geroemd om de indrukwekkende en soepele animatronics. Hoe de attractie in Parijs gaat heten, is nog niet duidelijk.



Frozen Ever After werd ontworpen door Nederlander Michel den Dulk, die eerder werkzaam was voor de Efteling en het Duitse Europa-Park. Den Dulk zal ook verantwoordelijk zijn voor de Frozen-uitbreiding van Disneyland Paris. Naar verwachting vindt de opening plaats in in 2023 of 2024.



Restaurant

Het nieuwe gebied omvat ook winkels, een restaurant en een meet-and-greet-locatie, blijkt uit eerder gepubliceerde bouwplannen.

















