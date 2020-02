Game

Hilarische video: sadistische gamer bouwt dodelijk pretpark in computerspel Planet Coaster

Een populaire gamer heeft waarschijnlijk het meest sadistische pretpark ooit ontworpen in computerspel Planet Coaster. Ene Josh van YouTube-kanaal Let's Game It Out gebruikte de pretparkgame om een attractiepark te bouwen waar gewone mensen niet levend uit zouden komen.



Hij bedacht een park waarin bezoekers om de haverklap worden belaagd door vlammenwerpers en crashende achtbaankarretjes. Ze worden door de lucht gekatapulteerd, waarna ze pijnlijke rotswanden, ellendig hoge trappen en meer crashende attracties moeten doorstaan.





Op videobeelden is te zien hoe honderden poppetjes door de lucht vliegen en uiteindelijk via een basketbalnet in een vulkaan belanden. Ondanks dat de virtuele bezoekers waarschijnlijk al hun botten gebroken hebben, blijven ze vrolijk lachen.



Anderhalf miljoen

Het eindresultaat in een hilarische video van ruim zestien minuten, die in enkele weken tijd al meer dan anderhalf miljoen keer is bekeken.

