Efteling

Uitspraak over bestemmingsplan Efteling verwacht over twaalf weken

De Raad van State verwacht over zo'n twaalf weken uitspraak te kunnen doen over het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het plan maakt het mogelijk dat het attractiepark de komende jaren wordt uitgebreid met nieuwe attracties, verblijfsaccommodaties en parkeervoorzieningen.



Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan al in 2018 unaniem goedkeurde, stapte een handjevol buurtbewoners naar de rechter. Zij vrezen voor extra overlast en het aantasten van de natuur. Na veel vertraging werd de beroepszaak gisteren eindelijk behandeld door de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.





Daarbij kwamen advocaten van de gemeente, van de Efteling en van de omwonenden aan het woord. Een raadsvrouw van de buurtbewoners suggereerde onder meer dat de Efteling attracties bovenop elkaar kan bouwen of onder de grond, zodat het verleggen van de parkgrenzen niet nodig is. Er werd zelfs even geopperd om de volledige Efteling te verplaatsen.



Vertrouwen

De zitting was dinsdag rechtstreeks te volgen via een livestream op YouTube. De Efteling kijkt tevreden terug op de middag, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Het verliep naar verwachting. Ieder onderwerp is zorgvuldig behandeld en er werden kritische vragen gesteld." Hoe nu verder? "Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat de Raad van State vraagt om wat aanpassingen in het plan, maar over het algemeen is er vertrouwen in de uitkomst."



Normaal gesproken doet de Raad van State binnen zes weken uitspraak. Vanwege de complexiteit van de zaak wordt die termijn verlengd. Men hoopt rond 1 september duidelijkheid te kunnen geven.



Ingewikkeld

Dat duurt nog even, maar de Efteling had al rekening gehouden met de vertraging. "Het is een ingewikkelde zaak en een veelomvattend plan. En het is alleen maar goed dat dit traject zorgvuldig verloopt."



Eén onderdeel van het plan gaat over een stuk grond aan de oostkant van het bestaande attractiepark, tussen de Python en het Efteling Hotel. Daar moet een familieachtbaan met een circusthema verrijzen. Een advocaat van de Efteling heeft de Raad van State gevraagd of dat gedeelte van het bestemmingsplan sowieso door kan gaan, los van eventuele aanpassingen.



Directeur

De Efteling kondigde eerder aan daar zo snel mogelijk te willen beginnen met bouwen zodra de goedkeuring binnen was. Vanwege de coronacrisis kan het nu wat langer duren voordat het project daadwerkelijk wordt opgestart, vertelde directeur Fons Jurgens deze week in een interview.

