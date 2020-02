Efteling

Gewaagde actie: Efteling zet sprookjesfiguren op Tinder

De Efteling komt op Valentijnsdag met een gewaagde promotiestunt. Men maakt gebruik van de datingapp Tinder om het attractiepark te promoten. Wie de bekende app vandaag gebruikt, kan verschillende beroemde Efteling-figuren tegenkomen.



Er zijn profielen aangemaakt voor Draak Lichtgeraakt, de Heks van Hans van Grietje, Langnek en Holle Bolle Gijs. "Ben jij ook alleen met Valentijn? Wie weet is één van deze Efteling-bewoners wel een sprookjesachtige match", laat het park weten. "De bewoners zitten verspreid over heel Nederland, dus iedereen kan ze online tegenkomen."





ZIE OOK: Woede over Facebook-bericht Efteling: 'Vrouwonvriendelijk en seksistisch'



Er is ook een winactie aan verbonden. Gebruikers die een sprookjesfiguur naar rechts swipen en een match hebben, worden uitgedaagd om een spraakmakende openingszin te sturen. De bedenker van de beste openingszin ontvangt twee Efteling-kaartjes. "Zodat jij je Tinder-match snel kan komen opzoeken."



Geen advertentie

De actie is opvallend, omdat de Efteling zich normaal gesproken niet inlaat met seksueel getinte initiatieven. Tinder staat bekend als een app die gebruikt wordt voor seksuele contacten. Er is echter geen sprake van een betaalde samenwerking of advertentie: Efteling-medewerkers hebben zelf accounts aangemaakt, zonder Tinder in te lichten.



Efteling-fans die wel willen meedoen met de actie maar zelf geen Tinder willen of mogen installeren, kunnen de openingszin ook achterlaten op de Facebook-pagina van de Efteling.





ZIE OOK: Met deze veertien namen krijg je komend weekend gratis toegang tot Toverland