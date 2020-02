Attractiepark Toverland

Toverland start pretparkseizoen zonder wildwaterbaan

Toverland start het pretparkseizoen volgende week toch níet met alle attracties. Het Limburgse attractiepark had aangekondigd dat bezoekers vanaf zaterdag 22 februari al het volledige park konden ervaren, onder de noemer "pré-seizoen". Eén van de attracties zal in ieder geval niet van de partij zijn.



Wildwaterbaan Djengu River kampt namelijk met een kapot onderdeel, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Dit kwam aan het licht tijdens regulier onderhoud. De reparatie hiervan gaat helaas enkele weken duren." De waterattractie is daarom tot nader order buiten gebruik.





Op de onderhoudskalender van Toverland staat nu dat Djengu River tot en met zondag 1 maart 2020 gesloten blijft, maar dat is geen zekerheid. "We doen er echter alles aan om de attractie zo snel mogelijk operationeel te krijgen", vult de voorlichtster aan.



Weekenden

Het zomerseizoen van Toverland begint officieel pas op zaterdag 28 maart. Tijdens de voorjaarsvakantie - van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart - en in de weekenden van maart gaat bij hoge uitzondering alvast het volledige park open. Normaal gesproken zijn 's winters alleen enkele overdekte themagebieden toegankelijk.

