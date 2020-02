Floriade

Floriade 2022 wordt miljoenenstrop: nog groter financieel tekort

De Floriade die in 2022 plaatsvindt in Almere, wordt een nog grotere financiële strop dan gedacht. De gemeente Almere komt miljoenen euro's tekort voor het organiseren van de internationale tuinbouwtentoonstelling. En dat tekort is groter dan tot nu toe werd gevreesd.



Daarover berichten Het Financieele Dagblad en Omroep Flevoland. De Floriade moet gezien worden als een tijdelijk themapark over planten en bloemen, dat elke tien jaar ergens in Nederland uit de grond gestampt wordt. Vorige edities deden het financieel niet best. De editie in Zoetermeer (1992) leed 5 miljoen euro verlies, Haarlemmermeer (2002) 8 miljoen euro en Venlo (2012) 9 miljoen euro.





Steevast vallen de kosten hoger uit dan gepland en valt het bezoekersaantal tegen. En nog voordat er één bezoeker is ontvangen, kan ook Almere al rekenen op zware financiële tegenvallers. Er zijn nog geen grote sponsoren, de bijdrage uit subsidies valt tegen en er is onenigheid over de bouw van het vastgoed.



Geen bedrag

"De huidige inschatting is dat de Floriade een substantiële aanvraag naar extra middelen zal doen", meldt de organisatie in een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. "We kunnen dus nog geen bedrag noemen." Naar verwachting gaat het om tientallen miljoenen euro's extra.



Almere moet daarom extra geld vrijmaken voor het evenement, dat in april 2022 van start moet gaan. Sinds de tentoonstelling in 2012 werd aangekondigd, moest er al meerdere keren geld bij. Zo bleken de aanloopkosten hoger dan begroot en kostte het uitkopen van een jachthaven, een wokrestaurant en een camping extra geld. In 2018 bleek er een tekort te zijn op de grondexploitatie.



Tegenvallers

Bij elkaar bedroegen de tegenvallers zeker 18 miljoen euro. De problemen stapelen zich op, blijkt uit de rapportage van de organisatie. Men ging uit van een overheidssubsidie van 10 miljoen euro, maar het Rijk draagt slechts 5 miljoen euro bij. Het ontvangen van 2,5 miljoen euro aan Europese subsidies is onzeker.



Tegelijkertijd stijgen de uitgaven. Het organiseren van de Floriade gaat naar schatting een kleine 100 miljoen euro kosten. 30 miljoen daarvan wordt geleend van de gemeente. Men gaat in de begroting uit van 2,1 miljoen betalende bezoekers, die ook geld moeten uitgeven aan parkeren en horeca. Als de bezoekersaantallen tegenvallen, is het nog maar de vraag of de lening terugbetaald kan worden.

