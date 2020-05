Legoland Billund Resort

Legoland moet opening van nieuwe attracties jaar uitstellen

De bouw van een nieuw gedeelte in het Deense pretpark Legoland Billund heeft vertraging opgelopen. Komende zomer zou het themagebied The Lego Movie World opengaan, met een grote vliegsimulator, een vrijevaltoren en een interactieve vliegtuigmolen. Door de coronacrisis is de opening een jaar uitgesteld.



Legoland gaat naar verwachting op 8 juni weer open, maar pas in 2021 kunnen bezoekers The Lego Movie World ontdekken. "Onze buitenlandse leveranciers zijn niet in staat om de attracties af te ronden", laat het park weten in een verklaring.





"We weten niet wanneer dit voor hen mogelijk is. Men het werk dat overblijft en alle inspecties die daarna nodig zijn, is een opening dit jaar niet meer realistisch." Legoland begrijpt dat veel bezoekers zullen balen. "We weten dat jullie er net zo naar uitkeken als wij. Het voelt alsof je op kerstavond te horen krijgt dat je nog een jaar langer moet wachten op je cadeautjes."



Moeite waard

Plannen voor The Lego Movie World werden een jaar geleden gepresenteerd. "We beloven dat we in 2021 helemaal klaar zijn en dat het de moeite waard is om te wachten." Een vergelijkbaar gebied met dezelfde naam opende in het voorjaar van 2019 al in het Amerikaanse pretpark Legoland Florida.

