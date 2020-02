Tibidabo

13-jarig meisje aangerand in Spaans pretpark

In het Spaanse pretpark Tibidabo, aan de rand van Barcelona, is in juli 2016 een 13-jarig meisje aangerand. De dader was een jongen van 21 jaar. De zaak komt nu pas voor de rechter.



Het slachtoffer woonde in een internaat en was op schoolreisje. Ze ontmoette de jongen in één van de attracties, waar de twee begonnen te zoenen. Hij stelde voor om samen naar de toiletten te gaan om meer privacy te hebben. Volgens de officier van justitie kleedde de dader eerst zichzelf en vervolgens het meisje uit. Door zijn fysieke kracht kon ze geen weerstand bieden.





ZIE OOK: Indrukwekkende minuut stilte in pretpark Barcelona



Het meisje schreeuwde meerdere keren dat ze niet wilde, maar de jongen bleef doorgaan. Vrienden van het slachtoffer kwamen op het lawaai af en wisten de aanranding uiteindelijk te stoppen. Tegen de dader is een celstraf van acht jaar geëist.

ZIE OOK: Gevangenisstraffen en megaclaim geëist na dodelijk pretparkongeluk