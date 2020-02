Efteling

Efteling laat soundtrack van nieuwe achtbaan horen

Benieuwd naar de muziek van de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz? In een YouTube-video geeft het attractiepark een voorproefje op de soundtrack van de familieachtbaan, gecomponeerd door René Merkelbach. Ook komen alvast wat geluiden en stemmen voorbij die straks in en rond de attractie te horen zullen zijn.



Ontwerper Robert-Jaap Jansen was naar eigen zeggen op zoek naar "Tirol meets slapstick". Hij liet zich inspireren door de muziek van oude kinderseries als Pippi Langkous en Paulus de Boskabouter. Op basis van een afspeellijst van Jansen maakte Efteling-huiscomponist Merkelbach tien melodieën, waar er uiteindelijk twee van overbleven.





Jansen was op zoek naar iets dat nog niet in de Efteling te horen is. "Om een beetje variatie te krijgen. Ik wilde voor Max & Mortiz een hele leuke vrolijke melodie, voor jonge kinderen die daar helemaal blij uit moeten komen." Er worden geluiden van onder meer geitjes en jodelende dorpsbewoners aan toegevoegd.



Brigitte Kaandorp

Het verhaal van Max & Moritz gaat over twee kwajongens die door hun moeder Frau Schmetterling worden opgesloten in haar klokkenmakerij. Ze ontsnappen met zelfgemaakte zeepkisten. De stem van Schmetterling werd ingesproken door cabaretière Brigitte Kaandorp (57). Zij nam een hoop 'jabbertalk' op: een fantasietaal. "We hebben dat gedaan voor de internationale gast, zodat alles verstaanbaar is", aldus Jansen.



De twee treinen van Max & Moritz hebben een eigen geluidssysteem, zodat passagiers ook tijdens de rit muziek horen. Door met twee fietsen met een geluidsbox door elkaar te rijden, ontdekte het projectteam of beide muziekstukken goed bij elkaar passen. "Een aantal instrumenten gingen met elkaar vechten, vooral de ritmische geluiden", zegt de componist. "Daarna hebben we besloten om er allerlei percussieve geluiden uit te halen."



Scheetgeluiden

Beelden uit de geluidsstudio verraden dat de rit eindigt met het geluid van een voertuig dat uit elkaar valt. Verder wordt gewerkt aan een orgel met scheetkussens, dat in de wachtrij komt te staan. Bezoekers kunnen van de scheetgeluiden zelf een melodie maken.



