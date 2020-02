Efteling

Efteling-lakei O.J. Punctuel te gast in radioshow

Efteling-figuur O.J. Punctuel is binnenkort te gast in een radioshow. De ordentelijke lakei - bekend van de Efteling-attractie Symbolica - wordt geïnterviewd op Efteling Kids Radio, de eigen radiozender van het attractiepark. Hij schuift op zaterdag 29 februari tussen 15.00 en 17.00 uur aan tijdens een programma van 3FM-dj Rob Janssen.



Normaal gesproken worden de uitzendingen van Efteling Kids Radio verzorgd vanuit het park, maar van zaterdag 15 februari tot en met zondag 1 maart staat de Efteling-studio in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Er zijn dagelijks live-uitzendingen van 13.00 tot minimaal 17.00 uur.





Naast Janssen en Punctuel komen onder andere Monique Smit, Paul van Loon, Wieteke van Dort en Ralf Mackenbach langs. Bovendien presenteert de zender een eigen hitlijst. Op 1 maart is de Kinderen voor Kinderen Top 30 te horen, gepresenteerd door Monique Smit.



Honderd jaar

Afgelopen najaar was het radiostation van de Efteling ook al in Hilversum te vinden, toen ter gelegenheid van honderd jaar radio in Nederland. Kennelijk beviel die samenwerking goed.





