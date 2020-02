Kermis

Kermisexploitant snoeit bomen die in de weg staan: gemeente boos

Een kermisexploitant in België heeft zich de woede van de gemeente en een natuurvereniging op de hals gehaald. Bij het opbouwen van zijn attractie in Aalst bleken twee bomen in de weg te staan. De kermisbaas besloot daarop om de helft van de bomen zonder enig overleg weg te snoeien.



"Het is onherstelbare schade", vertelt Rik De Baere van de Vlaamse natuurbehoudsvereniging Natuurpunt aan Het Nieuwsblad. "Die takken zullen nooit meer teruggroeien, dus is de enige oplossing om de bomen te vervangen."





ZIE OOK: Kermisexploitant krijgt klappen omdat hij attractie niet stilzet



Ook natuurwethouder Katrien Beulens is kwaad. "We zijn hier absoluut niet over te spreken", zegt ze. "De politie maakt een proces-verbaal op en ik zal de foorkramer erover aanspreken: dit doe je niet." De snoeiende exploitant kan een gepeperde rekening verwachten. "De schade zal zeker vergoed worden."



Nonchalant

Volgens regionale media werden vorig jaar ook al takken gesnoeid om plaats te maken voor kermisattracties. "Het is hallucinant dat er zo nonchalant mee wordt omgesprongen", vindt De Baere. "Zo'n grote boom, die het al moeilijk heeft in een stedelijke omgeving, is veel geld waard en is bijna onvervangbaar."



Om welke attractie het gaat, is niet duidelijk. De kermisondernemer was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust, omdat er geen bloemen of bladeren zichtbaar waren. De takken zouden wel teruggroeien, dacht hij.

ZIE OOK: Kermiswereld 'onthutst en verbijsterd' door uitspraken wethouder