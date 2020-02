Diergaarde Blijdorp

Vissen in Diergaarde Blijdorp hoeven geen vis meer te eten

De vissen in Diergaarde Blijdorp hoeven voortaan geen voer meer te eten met dierlijke ingrediënten. Veel vissen in de Rotterdamse dierentuin zijn herbivoren, planteneters dus, maar toch kregen ze vaak hun eigen soort voorgeschoteld. Daardoor waren het eigenlijk kannibalen, meldt het dierenpark in een persbericht.



Dat moet anders kunnen, dacht Blijdorp. Daarom werd een eigen vissenvoer ontwikkeld, zónder dierlijke ingrediënten. De vissen gaan dus helemaal op de veganistische toer.





Volgens Blijdorp verschilt het gangbare dierentuinvoer voor deze vissen sterk van de maaltijden die hun wilde soortgenootjes bij elkaar scharrelen. Zo kregen ze in gevangenschap bijvoorbeeld soja, granen en vismeel binnen, ingrediënten die op het land worden geteeld. Het vermoeden bestaat dat het onnatuurlijke voer bijdroeg aan het ontstaan van visziekten als mariene kop- en lijnerosie.



Amazone

In het nieuwe voer zitten alleen plantaardige producten uit de zee. Dat moet voor fittere vissen zorgen. Blijdorp benadrukt dat het dieet ook duurzaam is. In het Amazonegebied worden veel bossen gekapt om soja te kunnen verbouwen.



Daarnaast bevordert de nieuwe menukaart het natuurlijke graasgedrag van plantenetende vissen. Het voer wordt niet gebonden met gelatine, maar uitgesmeerd over kunstkoralen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat andere vissen moeilijker mee kunnen eten.



Koraaltunnel

In de koraaltunnel van het overdekte waterwerelddeel Oceanium zwemmen diverse herbivoren rond, zoals doktersvissen, argusvissen, wimpelvissen en vleermuisvissen.

