Loro Parque

Spaans orkapark ontving tientallen miljoenen euro's subsidie

Een populair Spaans dierenpark blijkt op grote schaal gesponsord te worden door de overheid. Loro Parque, gelegen op op Tenerife, heeft sinds 2004 tientallen miljoenen euro's aan subsidies ontvangen. Dat geld werd gebruikt voor uitbreidingen en het bouwen van nieuwe parken op de Canarische eilanden, zo ontdekte de Spaanse nieuwssite eldiario.es.



In Loro Parque worden shows gegeven met zeeleeuwen, dolfijnen, papegaaien en orka's. Het park is eigendom van Duitser Wolfgang Kiessling (82). Hij bezit ook waterpark Siam Park op Tenerife. Daar werd in 2011 een subsidie van 8 miljoen euro toegekend voor een uitbreiding.





Voor de bouw van een nieuw aquarium op Gran Canaria hoestte de overheid nog eens 4 miljoen euro op. Meest recent was de toekenning van een subsidie van 6,8 miljoen euro voor de bouw van een nieuw waterpark op Gran Canaria. In totaal ontving Kiessling ruim 20 miljoen euro afkomstig uit Europese fondsen.



Belasting

Bovendien blijkt dat de ondernemer tussen 2008 en 2018 slechts 6,7 procent vennootschapsbelasting betaalde. Ter vergelijking: in Nederland zijn bedrijven met meer dan 200.000 euro winst 25 procent kwijt. De winst van Loro Parque en de bijbehorende zusterparken steeg in dezelfde periode van 9 naar 29 miljoen euro. Kiessling is goed voor een omzet van meer dan 75 miljoen euro per jaar.



En er waren meer belastingvoordelen. Zo kondigde de stad Las Palmas op Gran Canaria in 2014 een belastingvermindering van 95 procent aan voor bedrijven "die het speciale belang of gemeentelijk nut van hun projecten kunnen rechtvaardigen". Kiessling bespaarde er ruim 600.000 euro mee.



Vriendjespolitiek

Volgens nieuwssite eldiario.es is de massale overheidssteun het resultaat van vriendjespolitiek. Eigenaar Kiessling heeft nauwe banden met heel veel regionale politici, die zich ook regelmatig in zijn parken bevinden. Veel managers en adviseurs van Kiessling waren eerder werkzaam bij de overheid.



Loro Parque is in Nederland vooral bekend als de plek waar de gestrande orka Morgan eind 2011 naartoe verhuisde, tot grote onvrede van dierenactivisten. Eerder werd het dier opgevangen door het Dolfinarium in Harderwijk.

