Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland Scheveningen maakt openingsdatum bekend

De openingsdatum van het nieuwe pretpark Legoland Discovery Centre Scheveningen is bekend. Op donderdag 7 mei wordt het overdekte attractiepark, gelegen aan de Scheveningse Boulevard, officieel geopend voor grote publiek. Binnenkort start de ticketverkoop.



Op dit moment worden al wel entreekaarten verkocht voor een speciaal testweekend op zaterdag 2 en zondag 3 mei, onder de noemer 'First to Play'. Lego-fans krijgen op die dagen alvast de kans om kennis te maken met de speeltoestellen, bouwzones, miniaturen en attracties in het park.





Wie een ticket koopt voor de testdagen, moet vooraf een tijdsslot kiezen. Toegangsbewijzen kosten online 18,25 euro. De prijs van een jaarkaart bedraagt 95 euro per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis naar binnen.



Niet welkom

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Legoland Scheveningen geen dagvullend attractiepark. Het Discovery Centre is bedoeld als een speelplek waar kinderen zich hooguit enkele uren kunnen vermaken.



Net als bij andere Europese vestigingen zijn volwassenen zonder kinderen tijdens de reguliere openingstijden niet welkom. Zij moeten zich altijd laten vergezellen door een kind jonger dan 16 jaar. Dat geldt ook voor het testweekend.

