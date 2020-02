Disneyland Paris

Bouwplannen van nieuw Frozen-gebied Disneyland Paris opgedoken

De bouwplannen voor een nieuw Frozen-gebied in Disneyland Paris liggen op straat. Niet eerder gepubliceerde tekeningen laten tot in detail zien hoe een gloednieuw themagebied in het Walt Disney Studios Park eruit gaat zien. Bezoekers wanen zich straks in het koninkrijk Arendelle. Er komt één grote Frozen-attractie.



Disney onthulde afgelopen najaar al één ontwerp waarop het uiterlijk van het nieuwe parkdeel te zien was. De nieuwe tekeningen, boven water gehaald door fansite DLP Report, geven een stuk meer informatie over het gebied en de attractie prijs.





Havendorpje

Ten opzichte van het eerder getoonde concept is de opzet vrijwel ongewijzigd. De tekeningen tonen Arendelle als een havendorpje, met aan de linkerzijde gekleurde huisjes die een groot restaurant huisvesten. Daar tegenover komt een haven met boten en een kiosk. Bovenop het restaurant worden zonnepanelen geplaatst.



Als bezoekers vanaf de haven over het water kijken, zullen ze het kasteel van Arendelle zien. Naar de kasteelpoort loopt een lange brug, maar die zal volgens de tekeningen niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Het kasteel wordt zo'n 21 meter hoog. De loods waarin de attractie zich bevindt, wordt verborgen door bergen van 29 meter hoog. In de verte zal het ijspaleis van Frozen-heldin Elsa zichtbaar zijn.



Meet-and-greet

Ontwerpen verraden dat de attractie minstens tien verschillende scènes krijgt. Het gebouw wordt 17 meter hoog. Een souvenirwinkel en een meet-and-greet-locatie maken het gebied compleet.



'Frozen Land', zoals de werktitel van het project luidt, wordt ontworpen door Nederlander Michel den Dulk. Hij was eerder al verantwoordelijk voor de attractie Frozen Ever After in het Amerikaanse Disney-park Epcot, geopend in 2016. Ook werkt hij aan een soortgelijk nieuw Frozen-gebied voor Hong Kong Disneyland.



Avengers

Het openingsjaar van het Frozen-gedeelte in Parijs is nog niet bekendgemaakt, maar er wordt gerekend op een opening in 2023 of 2024. In het Walt Disney Studios Park wordt nu nog gewerkt aan het nieuwe themadeel Avengers Campus, met attracties rond de Marvel-superhelden.









































































