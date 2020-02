Dream Island

Gloednieuw Russisch pretpark prijst Efteling de hemel in

Een nieuw pretpark in Rusland blijkt helemaal idolaat te zijn van 'onze' Efteling. Dream Island in Moskou, het grootste overdekte attractiepark van Europa, ziet het Nederlandse sprookjespark als de ultieme grondlegger van de hedendaagse pretparkindustrie. Dat valt te lezen op de Facebook-pagina van het bedrijf.



De Efteling heeft themaparken min of meer uitgevonden, vinden de Russen. "In 1952 vond er een doorbraak plaats in de entertainmentindustrie", zo begint het uitgebreide Facebook-bericht. "De Efteling was het eerste echte themapark ter wereld. Hier kunnen bezoekers niet alleen rondwandelen en ritjes maken: ze worden helemaal ondergedompeld in een andere wereld."





En daar blijft het niet bij. "Sprookjes kwamen tot leven met behulp van speciale effecten. Zoiets had de wereld nog nooit gezien. Bezoekers werden zelf de held in hun eigen verhaal." Disney volgde pas enkele jaren later, benadrukt men. Disneyland in Californië opende in 1955.



Andere werkelijkheid

Dream Island is onder de indruk van de pioniersgeest van de Efteling-oprichters. En ook anno 2020 hebben de Russen nog veel ontzag voor het park. "Er staan fascinerende attracties in kleurrijke landschappen. Het is niet alleen een plek voor ontspanning of het berijden van attracties: er wordt een andere werkelijkheid gecreëerd dankzij architectuur, acteurs en verhalen waar bezoekers in kunnen duiken."



Waar de plotselinge lofuiting vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Voor zover bekend heeft de Efteling geen banden met het park, dat eind deze maand officieel de poorten opent. Er komen enkele tientallen attracties verspreid over negen themagebieden.

