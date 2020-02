Kermis

Spectaculaire attractie verdwijnt al na één jaar van Nederlandse kermis

Nederland heeft niet lang kunnen genieten van een heftige nieuwe kermisattractie. De thrillride Devil Rock, die vorig jaar werd geïntroduceerd op de Nederlandse kermis, verdwijnt nu alweer naar het buitenland. Exploitant Sipkema heeft de molen verkocht aan Duitser Mathias Straube.



Dat betekent dat Devil Rock komend seizoen door Duitsland gaat reizen en Nederlandse kermissen links laat liggen. Eigenaar Straube adverteert nu met de slogan "de comeback van het jaar". "De gruwelijke loopingcarrousel is terug!", staat op een flyer. "Uniek in Duitsland."





Devil Rock is een attractie van het type flic flac, begin jaren negentig gebouwd door de Duitse fabrikant Huss. Vorig jaar stond de ride op kermissen in Uden, Rhenen, Eindhoven, Soest en Weert.



Dance Jumper

Kermisfamilie Sipkema presenteert in 2020 samen met exploitant Ruitenberg een andere attractie: een jumper-molen met twaalf op en neer springende armen, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Fabbri. De ride krijgt de naam Dance Jumper.

