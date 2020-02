DierenPark Amersfoort

Gratis toegang bij DierenPark Amersfoort met 'poepnaam'

DierenPark Amersfoort geeft iedereen met een 'poepnaam' komend weekend gratis toegang. Wie een achternaam heeft die te maken heeft met poep, mag op zaterdag 15 februari zonder te betalen naar binnen. De actie valt samen met het evenement Poep & Zoo, dat plaatsvindt in de voorjaarsvakantie.



Tot en met zondag 1 maart staat de dierentuin helemaal in het teken van ontlasting, met een hoop extra activiteiten. "Poep klinkt misschien een beetje vies, maar er is veel over te vertellen", laat het park weten. "Het programma is binnen, dus de ouders kunnen lekker opwarmen met een warme drank terwijl de kinderen in de wereld van de drol duiken."





ZIE OOK: Met deze veertien namen krijg je komend weekend gratis toegang tot Toverland



Bij de entree wordt bepaald of een achternaam aan de eis voldoet. DierenPark Amersfoort geeft op social media al een paar voorbeelden: Plasterk, Plas, de Hoop, Aarsman, Hol, Vollebroek en Plasman. "Heb je twijfel over je achternaam, dan kun je dit van tevoren navragen." Een geldig legitimatiebewijs is verplicht.



Luchtje

"Niet iedereen is misschien altijd even blij met een achternaam met een luchtje eraan, maar bij ons hebben deze mensen juist geluk", zegt een voorlichter.

ZIE OOK: Dierentuin geeft jaar lang gratis olifantenpoep weg