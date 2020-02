Attractiepark Toverland

Toverland wordt donutparadijs: twaalf verschillende smaken

Liefhebbers van donuts kunnen hun vingers aflikken in Toverland. Het Limburgse attractiepark introduceert dit voorjaar maar liefst twaalf verschillende soorten donuts. Ze zijn verkrijgbaar bij horecalocatie Mañana, gelegen in entreegebied Port Laguna.



De donuts kregen de namen Choc Almighty, Funfetti, Pinkie, Spectaculous, Goldenfry, Color Sprinkles, Banana Dark Sprinkles, Crushed Candy White, Holy Choc, Merry Berry, Queen Vanilla en Nutzilla. Ze kosten 2,50 euro per stuk. "In sommige donuts zit ook nog een verrassende vulling verstopt", laat een woordvoerder weten.





Voor bezoekers die niet kunnen kiezen, zijn er ook duoverpakkingen en grotere dozen die naar wens gevuld kunnen worden. "Gaandeweg dit seizoen worden er nóg meer smaken toegevoegd. Ga het vooral proeven."



Attracties

Vandaag startte het pré-seizoen van Toverland. Normaal gesproken gaat het volledige park pas eind maart open, maar dit jaar zijn de meeste attracties ook operationeel tijdens de voorjaarsvakantie en in de weekenden van maart. In die periode zijn nog niet alle donutsmaken verkrijgbaar.





