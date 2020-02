Attractiepark de Waarbeek

Pretpark in Overijssel kiest voor genderneutraal toilet

Een attractiepark in Overijssel biedt vanaf dit jaar een genderneutraal toilet aan. Eén van de toiletruimtes in pretpark de Waarbeek in Hengelo is voortaan geschikt voor iedereen, ongeacht sekse. Dat bevestigt mede-eigenaar Kevin Moespot aan Looopings.



"Het genderneutrale toilet wordt in het leven geroepen voor transgenders en alle andere bezoekers die er gebruik van willen maken", aldus Moespot. Hij merkte afgelopen jaar dat er behoefte aan was.





"We hebben meerdere gezinnen op bezoek gehad met deze specifieke wens. De verhalen hebben mij zo aangesproken dat we besloten hebben om actie te ondernemen. Iedereen moet een onbelemmerd en fijn bezoek kunnen brengen aan ons park."



Verschoonruimte

De mede-eigenaar ziet nog een ander voordeel: de ruimte kan ook gebruikt door ouders die hun kind willen assisteren bij een toiletbezoek. Verder wordt er ook een extra verschoonruimte voor baby’s gerealiseerd. "Die bevindt zich vaak op het damestoilet. Nu kunnen alle papa’s en mama’s er terecht."



In de Benelux zijn er nauwelijks pretparken met genderneutrale toiletten. "Het zou mooi zijn als andere parken ons voorbeeld zouden volgen, want er is behoefte aan", aldus Moespot.

