Nieuws

Vader bestelt per ongeluk gigantische dinosaurus voor zoontje

Een Engelse vader kan voorlopig niet meer stuk bij zijn 4-jarige zoontje. Het jochie vroeg al maanden om de grootste dinosaurus die zijn vader kon vinden. De man wist er eentje op de kop te tikken bij een gesloten pretpark, maar moest even slikken toen het gevaarte werd bezorgd.



Sinds de kleuter de Disney-film Dinosaur heeft gezien, is hij geobsedeerd door dinosaurussen. Zijn favoriet is de Carnotaurus. Tijdens een online zoektocht stuitte vader Andre Bisson op het vorig jaar gesloten Tamba Park, gelegen op het Engelse eiland Jersey. Het management verkocht een aantal dinobeelden, waaronder de felbegeerde Carnotaurus.





Omdat details in de advertentie ontbraken, wist Bisson niet hoe groot de dino precies zou zijn. Dat veranderde toen hij een foto van het transport onder ogen kreeg. Het nieuwe speelkameraadje voor zijn zoon bleek 2,3 meter hoog en maar liefst 6 meter lang. Het beeld moest met een kraan over het huis worden getakeld.



Brullen

De Carnotaurus staat inmiddels in de tuin van Theo, op het Engelse eiland Guernsey. Theo is maar wat blij met zijn verlate kerstcadeau. Oorspronkelijk kon de dinosaurus ook brullen, een functie die vader Bisson binnenkort hoopt te herstellen.













