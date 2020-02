Gardaland Resort

Foto's: dit wordt het eerste Lego-waterpark van Europa

In Italië wordt gebouwd aan het eerste Lego-zwemparadijs van Europa. Attractiepark Gardaland, gelegen aan het Gardameer, wordt uitgebreid met een Legoland Water Park. Eind mei moet de trekpleister af zijn. In aanloop naar de opening kreeg Looopings een exclusieve rondleiding over de bouwplaats.



Op het terrein staan verschillende glijbanen, speeltoestellen en decoraties al op hun plek. De vormen van toekomstige bouwwerken zijn al te herkennen. De gebieden in het waterpark krijgen namen als Pirate Bay, Jungle Adventure, Lego Creation Island, Duplo Splash en Miniland. Er komt ook een lazy river - Lego River Adventure - waar bezoekers hun opblaasbare band kunnen aankleden met grote, zachte Lego-stenen.





"Het is onze intentie om met de komst van het waterpark meerdaags bezoeken te stimuleren", zegt marketingmanager Enrico Baldazzi in gesprek met Looopings. "Die strategie gaat hand in hand met de nieuwe hotels die we de afgelopen jaren hebben geopend."



Wing coaster

Voor het Legoland Water Park moeten speciale combitickets gekocht worden. De ingang komt ín het bestaande pretpark te liggen, naast de wing coaster Raptor. "We willen gezinnen met kinderen van 2 tot 12 jaar aanspreken", aldus Baldazzi.



Bij het ontwerpen van de waterwereld heeft men er rekening mee gehouden dat sommige onderdelen ook 's winters geopend kunnen worden, zoals miniatuurstad Miniland en een Lego Creation Island. Daar kunnen kinderen zelf Lego-bootjes bouwen. Of er daadwerkelijk een winteropenstelling komt, is nog niet besloten.



Eigen identiteit

Gardaland is eigendom van Merlin Entertainments, net als de Legoland-parken in bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannie. Kunnen we binnenkort meer Lego-attracties verwachten in Gardaland? Daar zijn geen concrete plannen voor, reageert marketeer Baldazzi. "Bij uitbreidingen zullen we altijd kijken of het consistent is met de identiteit van Gardaland. Het populaire Lego-merk past wel precies in de doelgroep die we willen aanspreken."

































