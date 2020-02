Phantasialand

Muziek uit Phantasialand-attractie blijkt hit in Namibië

De muziek van een attractie uit Phantasialand slaat aan op een onverwachte plek. Kinderen in Namibië blijken dol te zijn op de soundtrack van de waterbaan Chiapas, gecomponeerd door het Duitse bedrijf IMAscore. Dat laat de firma trots weten op social media.



Ene Sebastian Brumby deed vrijwilligerswerk in het Afrikaanse land. Hij liet een groep kinderen kennismaken met de track Templo de Fiesta, onderdeel van de Chiapas-soundtrack. De kleintjes zijn inmiddels zo gek op het liedje dat ze massaal uit hun dak gaan zodra de eerste klanken te horen zijn.





Brumby stuurde een video van het tafereel naar de componisten. "Chiapas gaat de wereld rond", meldt IMAscore op Facebook. "De kinderen blijven constant vragen om het 'Duitse liedje', zoals ze het noemen. We moesten dit absoluut delen!"



Dodenfeest

Chiapas opende in 2014. De naam is afgeleid van een gelijknamig gebied in Mexico. In de scène met de feestelijke muziek wordt het Mexicaanse dodenfeest Día de los Muertos uitgebeeld.

