Kermis

Dit verdient een kermisexploitant per jaar

Wat verdient een kermisexploitant ongeveer per jaar? En wat kost het om op een kermis te staan? Met die vragen stapte een verslaggeefster van website Vice naar kermisbaas Boy Boers (31). Ze wilde weten hoe het kermisleven eruitziet en of je rijk kunt worden van het uitbaten van een kermisattractie.



Boers was al kleine jongen al gefascineerd door kermisattracties. In tegenstelling tot veel andere exploitanten zat het kermiswerk niet in de familie: hij begon er zelf mee. Nadat hij als kind al vaak meehielp bij attracties, ging hij op zijn 19e fulltime op de kermis aan de slag. Hij bestelde een eigen caravan en reisde mee met de rupsbaan Speedway. Na twee jaar kocht hij zijn eerste attractie: de Hully Gully, een tollende molen die omhoog wordt getild.





ZIE OOK: Kermisattractie na veertig jaar uitgerust met veiligheidsbeugels



"150.000 euro kostte die", zegt Boers in het openhartige interview. "Vanwege alle onkosten wil je minstens een ton per jaar vangen met een attractie. De Hully Gully kwam maar aan de 60.000 euro. Daarom hebben we er een vliegtuigmolen bij gekocht." Met de vliegtuigjes erbij kwam Boers over een ton heen: genoeg geld om van te kunnen leven. "Maar erg ruim hadden we het niet."



Anderhalve ton

In 2013 kocht de ondernemer een kleine oliebollenkraam voor de decembermaand. "Maar de zaken gingen pas echt goed lopen toen ik in 2017 gebeld werd door de eigenaar van de rups, of ik die wilde kopen." De Hully Gully en vliegtuigmolen zijn verkocht. "Alles bij elkaar ga ik nu richting de anderhalve ton omzet per jaar. Dat is wel redelijk normaal voor een kermisexploitant."



Natuurlijk zijn er veel onkosten. "Per seizoen betaal ik zo’n 30.000 euro aan pachtgeld, tussen de 500 en 1000 euro aan stroom per kermis, ik moet een loods huren voor de opslag van de attracties, onderhoud, standplaatsen huren voor de woonwagen, promotiekosten, verzekeringen, diesel voor de vrachtwagen, wegenbelasting en een boekhouder. Al met al bijna een tonnetje per jaar."



Zuinig

Wat is het hoogste bedrag dat hij ooit betaalde om op een kermis te mogen staan? "5000 euro, maar ik heb gehoord van collega's dat het kan oplopen tot 80.000 euro." Een ritje in de Speedway kost tussen 1 euro en 3,50 euro. "Als je merkt dat bezoekers zuinig zijn, maak je het wat goedkoper. Dat moet je aanvoelen."



Boers koopt in de toekomst graag nog meer attracties. "Dan kunnen we mooie auto’s blijven rijden, lekker uit eten gaan en op vakantie. We zijn net een weekje naar Gran Canaria geweest, bijvoorbeeld." Heeft hij wel een pensioen voor de oude dag? "Als kermisexploitant zijn je attracties je pensioen. De Speedway is 150.000 euro waard, en die verkoop ik als ik te oud ben om te werken. Dat kan aan een vreemde zijn, maar ik hoop dus dat mijn kinderen hem overnemen."

ZIE OOK: Kermisexploitant krijgt klappen omdat hij attractie niet stilzet