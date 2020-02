Attractiepark Toverland

Met deze veertien namen krijg je komend weekend gratis toegang tot Toverland

Toverland geeft sommige bezoekers komend weekend gratis toegang. Ter gelegenheid van Valentijnsdag mogen personen met veertien specifieke namen op vrijdag 14 februari, zaterdag 15 februari en zondag 16 februari kosteloos naar binnen.



Het gaat om veertien namen die te maken hebben met liefde en romantiek: Cupido, Roos, Romeo, Julia, Valentijn, Rosemarijn, Adam, Eva, Amor, Lieve, Beau, Angel, Goedhart en Valentine. "Dat belooft een hartstikke leuke dag te worden", laat het park weten op social media.





In Toverland zijn momenteel alleen de overdekte themagebieden Wunderwald en Land van Toos geopend, met attracties als familieachtbaan Toos-Express, waterbaan Expedition Zork, bobsleebaan Maximus' Blitzh Bahn en lanceerachtbaan Booster Bike. De rest van het park bevindt zich nog in een winterslaap.



Jarigen

Overigens ontvangen jarigen altijd een gratis entreebewijs voor Toverland, op vertoon van hun identiteitsbewijs.

