Dolfinarium

Trainers Dolfinarium staan niet meer op dolfijnen

Trainers van het Dolfinarium in Harderwijk zijn gestopt met rijden op dolfijnen. Dat bevestigt een woordvoerder van het dierenpark na berichtgeving over de Amerikaanse keten SeaWorld. De SeaWorld-parken hebben het berijden van dolfijnen onlangs in de ban gedaan. Ook het staan bovenop de snuit van een dolfijn is daar binnenkort verleden tijd.



Bezoekers van het Dolfinarium zullen dergelijke praktijken ook niet meer zien. De trucjes waren oorspronkelijk nog wel onderdeel van de show Aquabella, die in 2013 in première ging. "Met het staan op de rug van een dolfijn zijn wij in 2018 gestopt", vertelt de voorlichter aan Looopings. Hetzelfde geldt voor trainers die door dolfijnen omhoog geduwd worden uit het water.





Zulke demonstraties zijn echter niet zielig voor de dieren, benadrukt de zegsman. "Het is niet geschrapt vanuit het oogpunt dierenwelzijn, maar vanwege onze veranderde kijk op hoe wij de dieren presenteren naar onze bezoekers." Het Dolfinarium wil vandaag de dag educatievere shows aanbieden.



Kritisch

Sinds eind 2019 is de nieuwe voorstelling Oceanica te zien. "Continu kijken we kritisch naar onze dierenpresentaties en voeren we ook veranderingen door", vult de woordvoerder aan. "In Oceanica leggen we echt de nadruk op educatie, conservatie en proberen we onze bezoekers te inspireren maar ook echt wat mee te geven."



De nieuwe show bevat wel een onderdeel waarin trainers zich in het water laten voortduwen door dolfijnen. Er zijn nog geen plannen om daar afscheid van te nemen.

