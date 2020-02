Disneyland Paris

Nauwelijks shows en parades in Disneyland Paris door storm

Stormachtig weer heeft ervoor gezorgd dat Disneyland Paris zondagmiddag bijna het volledige entertainmentprogramma heeft moeten annuleren. Door de harde wind was het onverantwoord om openluchtshows en parades op te voeren. Zo gingen Disney Stars on Parade en avondspektakel Disney Illuminations niet door.



Ook de parade Frozen 2: An Enchanted Journey kwam niet voorbij. Verder werd 's middags besloten om alle geplande Star Wars-shows in het Walt Disney Studios Park te schrappen, waaronder de avondshow Star Wars: A Galactic Celebration. Om dezelfde reden gingen in de namiddag veel buitenattracties noodgedwongen dicht.





Sommige delen van de Disney-parken waren afgezet vanwege instortingsgevaar, waaronder het gebied voor buffetrestaurant Plaza Gardens en een gedeelte voor het Disneyland Hotel. Uit voorzorg hadden medewerkers veel prullenbakken al op de grond gelegd.

















