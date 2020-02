Madurodam

Madurodam stuurt bezoekers naar huis vanwege storm: 'Lijkt ons het verstandigst'

Madurodam heeft er vanmiddag voor gekozen om de poorten te sluiten. In verband met storm Ciara was het niet meer verantwoord om open te blijven, zegt een woordvoerster van het Haagse themapark in gesprek met Looopings. Aanwezige bezoekers zijn tussen 13.00 en 14.00 uur naar huis gestuurd.



"Het is een preventieve maatregel, rekening houdend met de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers", aldus de voorlichtster. "Ook gezien onze locatie, vlakbij de kust." Het KNMI heeft vandaag code oranje afgekondigd vanwege gevaarlijk harde windstoten.





Madurodam had al enkele voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden de bewegende objecten in de miniatuurstad, zoals de treinen en boten, allemaal stilgezet. "En de miniatuurvliegtuigen van Schiphol zijn verankerd." Morgen is Madurodam wel weer geopend.



Achtbaan

Eerder besloten verschillende dierentuinen al om de poorten eerder te sluiten of de hele dag dicht te blijven. In de Efteling zijn enkele buitenattracties buiten gebruik. Toverland heeft een lanceerachtbaan gesloten.

