Attractiepark Toverland

Achtbaan Toverland dicht in verband met zware windstoten

Zware windstoten zorgen ervoor dat één van de achtbanen van Toverland vandaag dicht moet blijven. Bezoekers kunnen door storm Ciara geen ritje maken in de lanceerachtbaan Booster Bike. Dat bevestigt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.



In de wintermaanden zijn standaard alleen de overdekte gebieden Land van Toos en Wunderwald geopend. Hoewel de Booster Bike buiten staat en officieel onderdeel is van themadeel Magische Vallei, wordt de attractie 's winters tot Wunderwald gerekend.





ZIE OOK: Efteling zondag gewoon open ondanks zware storm



Twee andere buitenattracties - bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn en waterbaan Expediton Zork - zijn vooralsnog wel geopend. Het kan zijn dat die rides later alsnog gesloten worden. "We monitoren continu of het veilig blijft om de attracties operationeel te houden", aldus de voorlichtster.



Vervelend

"We vinden het natuurlijk heel vervelend dat we vandaag niet alle attracties kunnen aanbieden, maar de veiligheid van onze bezoekers staat altijd voorop." Alle binnenattracties zijn wel gewoon geopend.



Vanaf zaterdag 22 februari is heel Toverland weer toegankelijk, inclusief de gebieden Port Laguna, Avalon, Magische Vallei en Ithaka.

ZIE OOK: Nederlandse dierentuinen nemen maatregelen vanwege storm