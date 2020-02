Efteling

Oeps: foutmelding in Efteling-attractie Fata Morgana

Efteling-bezoekers zullen zaterdag raar opgekeken hebben bij het maken van een boottochtje in Fata Morgana. In één van de scènes van beroemde attractie was plotseling een opvallende foutmelding zichtbaar. Een Efteling-fan filmde het tafereel en zette het het op YouTube.



Op de plek waar normaal gesproken te zien is hoe een luchtspiegeling van een oosters paleis verdwijnt, stond een in het oog springende waarschuwing met de tekst "Warning! LAMP". "Lamp life exceeded", luidde de uitleg.





Het effect met het verdwijnende paleis, toegevoegd in 2014, werkt met behulp van een videoprojectie. De foutmelding had dan ook betrekking op de videoprojector, die onderhoud nodig had. Een lamp moest vervangen worden. Inmiddels is het probleem opgelost.

