Nederlandse dierentuinen nemen maatregelen vanwege storm

De zware storm Ciara heeft een hoop gevolgen voor de dierentuinen in Nederland. Zo worden op veel plekken dieren naar binnen gehaald en gaan verschillende parken eerder dicht. Sommige dierenparken zijn vanwege de storm de hele dag gesloten.



Weerinstituut KNMI heeft code oranje afgegeven. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Artis in Amsterdam sluiten uit voorzorg om 14.00 uur. "Sommige dieren zijn al naar binnen gehaald", meldt Artis. "Ook de bomen in het park worden extra in de gaten gehouden."





Ouwehands Dierenpark raadt bezoekers via social media af om na 14.00 uur nog langs te komen. DierenPark Amersfoort gaat vandaag helemaal niet open voor publiek. "Aan de veiligheid van de dieren is gedacht, zij verblijven op veilige plekken", vult het park aan. ZooParc Overloon houdt de poorten tot 15.00 uur geopend. "Dit vanwege de veiligheid van bezoekers, dieren en medewerkers", laat men weten. Hetzelfde geldt voor de Brabantse dierentuin Dierenrijk.



Safariboot

Safaripark Beekse Bergen is in principe gewoon toegankelijk. "Er wordt wel aan de hand van het weer gekeken of er maatregelen genomen moeten worden", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Uit voorzorg is de Safariboot voor vandaag geschrapt."



Wildlands Adventure Zoo Emmen houdt sommige dieren vandaag binnen, zegt een voorlichtster. Het gaat om de ijsberen, wasberen, wallaby's en struisvogels. Verder gaan de bavianen en otters vanmiddag eerder naar binnen. Achtbaan Tweestryd staat stil vanwege windstoten.



Bomen

Burgers' Zoo heeft nog niet veel last van de storm, vertelt een woordvoerder. Uit voorzorg is wel besloten om Burgers' Safari te sluiten. De dieren zijn nu binnen te zien. "Er staan namelijk veel bomen in dat gebied. Maar alle dieren zijn dus wel gewoon zichtbaar."



GaiaZOO is in principe open zoals gewoonlijk. "Het weer wordt scherp in de gaten gehouden. Bij twijfel ervoor gekozen worden het park toch te sluiten vanmiddag." Het Dolfinarium in Harderwijk en Apenheul in Apeldoorn zijn in deze tijd van het jaar sowieso gesloten.

