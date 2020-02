Efteling

Efteling zondag gewoon open ondanks zware storm

Ondanks de zware storm die zondag over ons land raast, gaat de Efteling gewoon open. Dat bevestigt een woordvoerster van het Kaatsheuvelse attractiepark aan Looopings. Weerinstituut KNMI heeft voor alle provincies code oranje afgekondigd vanwege windstoten.



Op veel plekken in het land worden maatregelen getroffen. In de Efteling zijn bezoekers gewoon welkom als gewoonlijk, aldus de voorlichtster. Wel kan het voorkomen dat buitenattracties in verband met de harde wind stilgezet worden.





"We gaan uit van code oranje", zegt de woordvoerster. "Alle attracties worden zondagochtend opgestart, maar we houden er wel rekening mee dat we enkele buitenattracties tijdelijk moeten sluiten."



Vlaggen

De Efteling houdt de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten. "We zijn extra alert." Op sommige plekken zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden hier en daar vlaggen en banners verwijderd.



Andere grote Nederlandse attractieparken, zoals Slagharen, Duinrell, Walibi Holland en Toverland, zijn in deze periode van het jaar sowieso dicht. De Efteling kent een jaarrondopenstelling.

